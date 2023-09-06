"У мене була можливість залишитися в Парижі протягом двох років, але я її не побачив. Мною завжди рухали імпульси та серце. Не гроші. Ось чому я не поїхав до Аравії або МЛС.

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Ось чому я ризикнув зателефонувати в Севілью зовсім незадовго до кінця трансферного вікна, щоб підписати контракт із нею. Для мене це була мрія повернутися сюди", – цитує Рамоса The Mirror.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос після відходу з ПСЖ по закінченню контракту через 18 років повернувся в Севілью, з якою підписав річний контракт з можливістю продовжити ще на 12 місяців.

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