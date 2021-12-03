Испанец не поможет в завтрашнем матче против Ланса, сообщает официальный сайт клуба.

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У 35-летнего ветерана переутомление мышц, из-за которого он вернется к тренировкам только в воскресенье. Поединок против Сент-Этьена был для Рамоса первым за 6 месяцев, потому к восстановлению защитника относятся очень осторожно. Вместе с ним в лазарете остаются Эррера, Дракслер и Неймар.

Напомним, ПСЖ уверенно возглавляет чемпионат Франции, оторвавшись от второго места на 12 очков.

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