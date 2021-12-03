Рамос награвся за один матч і знову недоступний для ПСЖ
ПСЖ змушений робити серйозні пом'якшення у графіку Серхіо Рамоса.
Іспанець не допоможе у завтрашньому матчі проти Ланса, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У 35-річного ветерана перевтома м'язів, через яку він повернеться до тренувань лише у неділю. Поєдинок проти Сент-Етьєна був для Рамоса першим за 6 місяців, тому до відновлення захисника ставляться дуже обережно. Разом з ним у лазареті залишаються Еррера, Дракслер і Неймар.
Нагадаємо, ПСЖ впевнено очолює чемпіонат Франції, відірвавшись від другого місця на 12 очок.
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