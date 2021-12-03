Вест Хем – Челсі

4 грудня, 14:30. Лондон, Олімпійський

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Челсі демонструє чемпіонський графік, контролюючи суперників майже в кожному матчі. Шість пропущених за 14 турів – пречудовий показник. "Сині" минулого вікенду домінували над МЮ і дивом відпустили "дияволів" з очком. Томас Тухель проводить активну ротацію, але це не впливає на результати. А Девід Мойєс ротації не проводить (і не дає шансів Андрію Ярмоленку в чемпіонаті). Навряд чи проблема в цьому, але Вест Хем просів – одне очко в трьох турах. Просто у лондонців складний календар: Ліверпуль, Ман Сіті, міцні середняки, а тепер дербі з лідером АПЛ. Вест Хем досі може надійно відзахищатися та здивувати на стандартах. Челсі буде непросто.

Рома – Інтер

4 грудня, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на MEGOGO

Сімоне Індзагі дуже добре справляється на новій роботі. За останні 10 матчів у всіх турнірах Інтер лише двічі втратив очки – розписав нічиї з Міланом і Ювентусом. Конкуренти тим часом здали, тому "нерадзуррі" вже впритул наблизилися до вершини Серії А. Інтер грає в солідний футбол і спокійно набирає "свої" бали з середняками. Нинішня Рома з явними ігровими проблемами цілком підпадає під цей статус. У суботу Моурінью ще й змушений обійтися без 5 гравців стартового складу. Фаворит зустрічі очевидний.

Борусія Д – Баварія

4 грудня, 19:30. Дортмунд, Вестфаленштадіон

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Турнірна таблиця Бундесліги дивує. Баварію та Борусію розділяє лише одне очко. І це абсолютно не відповідає враженню від гри команд. Мюнхен не безгрішний, але в умовах страшних кадрових проблем зберігає високу якість футболу. Дортмунд, заради правди, ще сильніше страждає через травми (постійно в лазареті половина стартового складу), однак на полі "джмелям" щастить стабільно перемагати.

У таблиці xG Баварія випереджає Борусію на 11 пунктів – це вже ближче до істини. Марко Розе постійно змінює схеми в надії знайти баланс. Дортмунд не може похвалитися ні якісним виходом з оборони, ні ефективним пресингом. Як наслідок – виліт з ЛЧ. Домашня гра з Баварією – ключовий момент сезону для Борусії. На дистанції мюнхенці сильніші, тому потрібно вигравати der Klassiker. Такого не траплялося вже понад два роки.

За Дортмунд: повернення Холанда (Ерлінг форсував відновлення до головного матчу) та дірка в центрі поля Баварії (Кімміх досі на карантині, а Горецка отримав пошкодження). Проти Дортмунда: нові коронавірусні обмеження, через які доведеться грати не перед заповненою "жовтою стіною", а з 15 тисячами на трибунах.

Наполі – Аталанта

4 грудня, 21:45. Неаполь, стадіон імені Марадони

Телетрансляція на MEGOGO

Наполі розгубив гандикап в топі Серії А, вигравши лише один з 4 попередніх матчів. Команду підкосили травми: без Осімхена неаполітанці втратили варіативність попереду, без Замбо-Ангісса гірше просувають м'яч. На тижні вилетів ще й лідер оборони Кулібалі. А після відновлення всі вони поїдуть на Кубок африканських націй. Катастрофа для Лучано Спаллетті. Поєдинок з Аталантою також можуть пропустити Інсіньє та Руїс.

Аталанта навпаки вилікувала більшість травмованих і почала стабільно перемагати. Максимум очок у 4 турах, жодного пропущеного за тиждень – бергамаски закріпилися в зоні Ліги чемпіонів. Вівторковий розгром Венеції трапився без Маліновського. Поки українець відпочивав, його конкуренти провели яскравий матч (у Пашаліча – хет-трик, у Іліліча – три передачі під удар). Але ж це був аутсайдер чемпіонату, а на гру з лідером Руслан повинен повернутися в основу. Щоправда, є цікавий факт: за шість попередніх поєдинків з Наполі Маліновський зіграв лише пів години.

Руслан – один з найкращих у євросезоні за очікуваними асистами.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид

4 грудня, 22:00. Сан-Себастьян, Аноета

Телетрансляція на MEGOGO

Ще місяць тому баскський Реал очолював Прімеру, але останнім часом результати Іманола Альгуасіля погіршилися. Точніше – вирівнялися. Сосьєдад опустився на справедливе третє місце. А Мадрид вистрибнув на перше та відірвався на 7 очок від переслідувачів. "Вершкові" не показують вишуканого футболу, не розносять опонентів, але справно набирають очки. Карло Анчелотті, граючи по два матчі на тиждень, щоразу примудряється випускати основне тріо хавбеків. Без енергоощадного режиму в таких умовах не обійтись, однак в Басконії його доведеться вимкнути. Минулого сезону Мадрид розписав дві нічиї з Сосьєдадом. Зараз на користь столиці говорять травми лідерів РС Сільви та Меріно.

Ювентус – Дженоа

5 грудня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на MEGOGO

Андрій Шевченко важко стартував у Серії А: 3 матчі, одне очко, жодного забитого та 5 пропущених м'ячів. Однак провалом це не назвеш. Важко розраховувати на більше, коли кілька основних футболістів травмовані, а ті, хто здорові, явно поступаються за класом суперникам. Дженоа не вистояла проти Роми і не створила жодних проблем Мілану, а календар стає дедалі важчим. До Різдва ще Лаціо, Аталанта, генуезьке дербі... І Ювентус.

"Б'янконері" розгубили свою чемпіонську монструозність. Вже грудень, а Макс Аллегрі досі не почав штампувати перемоги. Туринці без шансів влітають Челсі та програють вдома Аталанті. У Ювентуса великі труднощі з проходженням організованої оборони. Проблема в тому, що Дженоа не має навіть натяку на організовану оборону. Як би Шевченко не старався побудувати надійну структуру, клас "грифонів" занадто низький, щоб зупинити Юве. Дуже багато помилок, дуже багато подарунків суперникам.

На перший гол Дженоа під керівництвом Шеви також розраховувати не доводиться (коефіцієнт – 2.03). До списку травмованих додався найкращий футболіст команди Ніколо Ровелла (є шанс, що він все ж зіграє). Єдиний, хто здатен з нічого придумати момент і віддати хороший останній пас. Що цікаво, Ровелла належить Юве, а його гра в оренді подобається фанам "синьйори".

Шевченко розгромно програв Мілану – краса від Златана, дубль унікального бразильця, Шеву підводить клас Дженоа