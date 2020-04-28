Рамос красиво попрощался с Робинсоном – оба познакомились на съемках

Капитан Реала Серхио Рамос вспомнил свое знакомство с экс-форвардом Ливерпуля Майклом Робинсоном, который работал на испанском телевидении и имел прекрасные отношения со многими звездами Примеры.

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"Майкл Робинсон познакомился с сыном Паки (родной район Рамоса – прим.), и мне повезло встретить Майкла Робинсона. Моя любовь вашей семье и друзьям. Покойтесь с миром. Вы никогда не будете идти один", – написал Рамос в своем Twitter.

Добавим, что защитник Реала познакомился с Робинсоном на съемках собственного документального фильма.

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