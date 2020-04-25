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Золоті 60-ті і сива давнина: крах Реала, проклятий голкіпер, дві легенди київського Динамо і ще 26 фото "старої школи"

12:30 1031 Читать на русском
Золоті 60-ті і сива давнина: крах Реала, проклятий голкіпер, дві легенди київського Динамо і ще 26 фото "старої школи"
Футбол і алкоголь / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Атмосфера на Парк де Пренс під час одного з матчів ЧС-1938.

парк де пренс

2. Гаррінча, легенда Ботафогу і збірної Бразилії 50-60-х, виконує кутовий. На радість народу, звісно ж.

гаррінча

3. Півзахисник Алан Маллері (ліворуч) і оборонець з крутим норовом Дейв Макай. Лідери Тоттенхема у 1967 році.

тоттенхем

4. Збірна Італії перед матчем проти Угорщини у 1910-му.

італія

5. Неперевершений форвард Ювентуса і Наполі, володар "Золотого м'яча-1961" Омар Сіворі (ліворуч) і Луїджі Мероні, художник в атаці Торіно, обмінюються респектом.

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сіворі мероні

6. Всі – на матч! Паркінг біля Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі (1930 рік).

ньюкасл

7. Півзахисник київського Динамо Йожеф Сабо – коротка мить перепочинку. Упродовж 1959-69 років він здобув із командою чотири чемпіонські титули і два Кубки СРСР.

сабо

8. Жаїр да Коста, форвард Інтера, гасає вулицями Мілана у статусі чемпіона світу (1964 рік).

да коста

9. Матч на берлінському стадіоні Герта Плац, 1924 рік.

берлін

10. Сейв Джорджа Сміта, голкіпера клубу Хартліпул (1968 рік).

голкіпер

11. Автобус зі збірною Бразилії на вулицях Генуї. Чемпіонат світу-1934.

автобус бразилія

12. Ліверпуль, Гудісон Парк. Та рідкісна мить, коли футбол став балетом.

футбол балет

13. Нерео Рокко – надуспішний наставник Мілана 60-70-х, татусь катеначчо.

нерео рокко

14. У таборі Вест Хема очікують суперника, відстежуючи повідомлення із жеребкування першого раунду Кубка Англії.

вест хем

15. Прибирання снігу на Грюнвальдер штадіон. У січні 1962 року в Мюнхені добряче вхурделило.

мюнхен

16. Норман Хантер, якого не стало 17 квітня цього року. Легендарний захисник Лідса і збірної Англії був стильним молодиком.

хантер

17. Січень 1956-го. Двадцятиградусний мороз не відлякав 40 тисяч глядачів від матчу 1/4 фіналу Кубка чемпіонів Партизан – Реал. Белградці пошматували гостей – 3:0, але у півфінал не пройшли. Забракло ще мінімум одного голу.

партизан реал

18. Маленький Йохан Кройф зі своїм батьком та старшим братом.

кройф

19. Гравець збірної Північної Кореї дає автограф у Ліверпулі, куди сенсаційна команда прибула, щоб зіграти чвертьфінал Кубка світу-1966 проти Португалії.

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корея

20. Жюст Фонтен – найкращий бомбардир ЧС-1958. Його 13 голів досі залишаються рекордом в історії Мундіалів.

жюст фонтен

21. Железнічар (Сараєво) – Партизан (Белград). Матч чемпіонату Югославії викликав у 1964-му нечуваний ажіотаж. Глядачі засіяли усі навколишні схили.

22. А тим часом в Іспанії – Ель Класіко! Реал обороняється всією командою.

реал барселона

23. Моасір Барбоза – голкіпер збірної Бразилії на ЧС-1950. Після поразки від Уругваю, яка стала трагедією державного масштабу, втратив місце у національній команді. "Барбоза – найбільш скривджена персона в історії бразильського футболу. Гол Гіджі у фіналі став для нього прокляттям", – написав знаменитий журналіст Армандо Ногейра.

барбоза

24. Андрій Біба – культовий півзахисник київського Динамо, найкращий футболіст СРСР 1966 року.

біба

25. Новачок Арсенала – хавбек Джордж Грем – ретельно готує бутси до наступного матчу у сезоні 1966/67.

джордж грем

26. У травні 1911 року збірні Італії та Швейцарії зустрілися одразу двічі. Спершу розписали нічию (2:2), а потім швейцарці взяли гору (3:0).

італія швейцарія

27. Ференц Пушкаш із дружиною.

пушкаш

28. Лондон. Фани Евертона із малим шанувальником бомбардира Діксі Діна прямують на Хайбері, де відбудеться матч проти Арсенала (1927 рік).

евертон

29. Балтазар – нападник збірної Бразилії на чемпіонатах світу 1950 і 1954 років. Упродовж кар'єри забив понад 70 м'ячів із "другого поверху", за що отримав прізвисько "Золота голова".

балтазар

30. Форвард МЮ Деніс Лоу демонструє, як потрібно проводити вихідні (1963 рік).

деніс лоу

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Золоті 70-ті: легенда наших сусідів, який трагічно загинув, у 30 років він виглядав на 50 і ще 28 фото "старої школи"

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