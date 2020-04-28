Рамос красиво попрощався з Робінсоном – обоє познайомились на зйомках

Капітан Реала Серхіо Рамос пригадав своє знайомство з екс-форвардом Ліверпуля Майклом Робінсоном, який працював на іспанському телебаченні і мав чудові стосунки з багатьма зірками Прімери.

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"Майкл Робінсон познайомився з сином Пакі (рідний район Рамоса – прим.), і мені пощастило зустріти Майкла Робінсона. Моя любов вашій родині та друзям. Спочивайте з миром. Ви ніколи не будете йти один", – написав Рамос у своєму Twitter.

Додамо, що захисник Реала познайомився з Робінсоном на зйомках власного документального фільма.

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