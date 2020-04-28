Умер легендарный капитан и тренер Сент-Этьена, который выбивал Динамо из Кубка чемпионов

Сент-Этьен сообщил печальную новость о потере одного из самых знаковых игроков и тренеров в истории клуба.

Легендарный Робер Эрбен скончался в понедельник (27 апреля) вечером в возрасте 81 года, информирует официальный сайт "зеленых". Культовый экс-футболист был госпитализирован неделю назад, однако врачи не смогли спасти его. У Эрбена обнаружили проблемы с легкими и сердцем, которые не связаны с коронавирусом.

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Француз присоединился к Сент-Этьену в 1957-м и за 15 лет стал настоящей легендой клуба, дослужившись до звания капитана и добыв 12 титулов. После этого началась тренерская карьера, которая также принесла "зеленым" немало трофеев. С 1972 по 1983 годы Сент-Этьен четыре раза становился чемпионом Франции, трижды брал Кубок, а в сезоне 1975/76 добрался до финала Кубка чемпионов, где уступил Баварии. В том розыгрыше команда Эрбена остановила Динамо на стадии 1/4 финала (3:0 во Франции и 0: 2 в Киеве).

Добавим, что в составе сборной Франции Эрбен сыграл на домашнем Евро-1960, а также чемпионате мира 1966 года в Англии. Его последним местом тренерской работы был Ред Стар, который он покинул в 1995-м.

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