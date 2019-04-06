Рамос и Марсело пропустят матч с Эйбаром

Защитники "галактикос" Серхио Рамос и Марсело не смогут помочь Реалу в матче 31-го тура Примеры с Эйбаром.

Реал на официальном сайте объявил заявку на поединок чемпионата Испании против Эйбара. Вне список оказались Серхио Рамос, Марсело и Мариано.

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По информации Marca, наставник "галктикос" Зинедин Зидан решил дать отдых капитану из-за незначительного повреждения, которое беспокоило Рамоса во время тренировок. Кроме этого, из-за травм не смогут принять участие в матче Тибо Куртуа, Жуниор Винисиус и Дани Карвахаль.

Матч Реал – Эйбар состоится сегодня, 6 апреля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

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