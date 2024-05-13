"Наша цель – приехать на финал в полном составе. Тем, кто вернулся вовремя, как Куртуа и Милитао, нужно больше минут. За неделю до финала мы примем решение.

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Будет ли Куртуа играть все время? Мы это оцениваем. Лунин и Кепа также сыграют. Это не будет так просто, потому что игр мало. Мы думаем об этом.

Я думаю, как вы. Лунин провел великолепный сезон, а Куртуа – лучший вратарь в мире. Я сказал правду. Думаю так же как и вы. Я должен учитывать Лунина, и я должен учитывать, что лучший вратарь мира возвращается. Ему нужны минуты", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что Тибо Куртуа вернулся после тяжелой травмы и сыграл в двух матчах Ла Лиги – против Кадиса (3:0) и Гранады (4:0).

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