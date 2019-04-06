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Трансфер Азара в Реал почти согласован, – Marca

08:52 33 Читати українською
Трансфер Азара в Реал почти согласован, – Marca
Азар показывает, на чем будет ехать в Мадрид / Соцсети

Вингер Челси Эден Азар, вероятно, летом перейдет в мадридский Реал.

Как сообщает испанское издание Marca, Азар гигантскими шагами приближается к переходу в Реал. Трансфер между клубами и контракт футболиста уже почти согласованы.

Зидан прокомментировал возможный переход Азара в Реал

Сам Азар вскоре должен прибыть в Мадрид, чтобы изучить среду, в которой игрок будет находиться в течение следующих шести лет.

"Важно, что сейчас он с нами", – у Сарри нет четкого ответа относительно будущего Азара в Челси

К слову, в текущем сезоне в активе бельгийца 41 матч за Челси во всех турнирах, где вингер забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

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