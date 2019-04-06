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Рамос та Марсело пропустять матч з Ейбаром

11:03 32 Читать на русском
Рамос та Марсело пропустять матч з Ейбаром
Серхіо Рамос / ФК Реал

Захисники "галактікос" Серхіо Рамос та Марсело не зможуть допомогти Реалу в матчі 31-го туру Прімери з Ейбаром.

 

Реал на офіційному сайті оголосив заявку на поєдинок чемпіонату Іспанії проти Ейбара. Поза списоком опинилися Серхіо Рамос, Марсело та Маріано.

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За інформацією Marca, наставник "галктікос" Зінедін Зідан вирішив дати відпочинок капітану через незначне пошкодження, яке турбувало Рамоса під час тренувань. Окрім цього, через травми не зможуть взяти участь у матчі Тібо Куртуа, Жуніор Вінісіус та Дані Карвахаль.

Матч Реал – Ейбар відбудеться сьогодні, 6 квітня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 17:15 за київським часом.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Маріано Діас Маріано Діас Браїм Діас Браїм Діас Реал Мадрид - Ейбар Марсело Марсело Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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