Рамос та Марсело пропустять матч з Ейбаром

Захисники "галактікос" Серхіо Рамос та Марсело не зможуть допомогти Реалу в матчі 31-го туру Прімери з Ейбаром.

Реал на офіційному сайті оголосив заявку на поєдинок чемпіонату Іспанії проти Ейбара. Поза списоком опинилися Серхіо Рамос, Марсело та Маріано.

Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca

За інформацією Marca, наставник "галктікос" Зінедін Зідан вирішив дати відпочинок капітану через незначне пошкодження, яке турбувало Рамоса під час тренувань. Окрім цього, через травми не зможуть взяти участь у матчі Тібо Куртуа, Жуніор Вінісіус та Дані Карвахаль.

Матч Реал – Ейбар відбудеться сьогодні, 6 квітня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 17:15 за київським часом.

Зідан хоче, щоб Лунін став другим голкіпером Реала, – Marca