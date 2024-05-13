"Игроки вошли в историю и провели невероятный сезон, но я также сказал им, что мы можем повторить его и сделать это снова. У нас есть талант, индивидуальность, футбол и мы – команда. Я очень горжусь.

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Довбик перейдет в Барселону? Они выходили на многих наших игроков. Эти футболисты очень сильные. Я хотел бы, чтобы вся команда осталась. Невозможно сохранить всех, потому что всегда происходят изменения, но большинство из них", – цитирует Мичела Diario Sport.

Напомним, что пресса писала, что Хави заинтересовался Артемом Довбиком и видит в нем замену Роберту Левандовски. Украинский форвард с 20 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Серлот из Вильяреала отстает на один забитый мяч.

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