Рамос и Бензема эпично опозорились при исполнении пенальти, пытаясь повторить трюк Месси и Суареса

Серхио Рамос и Карим Бензема сконфузились при исполнении пенальти в матче 36-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

Серхио Рамос и Карим Бензема решили оригинально разыграть пенальти, однако их замысел потерпел фиаско.

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Француз вбежал в штрафную еще до того, как Рамос коснулся мяча. Поэтому, несмотря на точный удар Карима, 11-метровый пришлось перебивать (если бы француз промахнулся – был бы назначен удар от ворот). Второй раз к отметке подошел уже сам Бензема и уверенно реализовал приговор арбитра.

Интересно, что в 2016 году подобный трюк удачно провернули Месси и Суарес – первый откатил мяч, а уругваец вколотил его в сетку ворот Сельты.

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