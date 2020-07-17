Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения

Мадридский Реал победил Вильярреал в 37-м туре Примеры и официально оформил чемпионский титул. Барселона в параллельном матче не обыграла Осасуну и вынуждена довольствоваться лишь вторым местом.

Чемпионат Испании, 37 тур

Реал Мадрид – Вильярреал – 2:1

Голы: Бензема, 29, 77 (пен) – Иборра, 83

Барселона – Осасуна – 1:2

Голы: Месси, 62 – Арнаис, 15, Торрес, 90+4

Удаление: Энрик, 75

Практически все поединки предпоследнего тура Ла Лиги проходили одновременно. Реал мог стать чемпионом впервые с 2017 года – для этого подопечным Зидана нужно было победить Вильярреал, который уже потерял шансы на путевку в Лигу чемпионов. Барселона в параллельном матче на Камп Ноу принимала середняка чемпионата Осасуну. Памплонцы потеряли всякую турнирную мотивацию, поскольку еще раньше гарантировали себе место в элите на следующий сезон.

На 15-й минуте Реал становился чемпионом в режиме "лайв". Осасуна открыла счет на Камп Ноу – Арнаис замкнул прострел с левого фланга и вывел памплонцев вперед. А на 29-й минуте забил и сам Реал. Карим Бензема отправил мяч между ног голкипера после классного перехвата Каземиро и передачи Луки Модрича. Чемпионский титул стал еще ближе. В конце концов, до перерыва счета в обоих матчах не изменились.

Во втором тайме Реал спокойно вел игру до победы, а в параллельной игре Лео Месси отметился очередным голом со штрафного. 1:1 – этот результат мало волновал команду Зидана, которая контролировала ход поединка против "желтой субмарины". А на 73-й минуте мадридцы заработали пенальти. Рамос ворвался в штрафную Вильярреала и упал после контакта с соперником. Капитан Реала вместо того, чтобы пробить, разыграл пенальти с Бензема, однако гол был отменен. Француз слишком быстро забежал в штрафную. Арбитр заставил перебить, после чего к мячу подошел уже Бензема. Удар – 2:0. Это была точка. Поединок Барселона – Осасуна уже не имел никакого значения. Правда, Вильярреал все же забил красивый гол престижа усилиями Иборры, но этого оказалось мало. На последних минутах у гостей был шикарный момент, однако Куртуа был на высоте.

Осасуна на последних секундах еще и умудрилась обыграть Барселону, забив второй гол в ворота "блаугранас".

Это 34-й чемпионский титул в истории Реала – "сливочные" являются рекордсменом Испании по этому показателю. У Барселоны осталось 26.