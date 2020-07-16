toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА

Рамос і Бензема епічно зганьбилися при виконанні пенальті, намагаючись повторити трюк Мессі та Суареса

16 липня 23:52 - Читать на русском
Рамос і Бензема епічно зганьбилися при виконанні пенальті, намагаючись повторити трюк Мессі та Суареса
Рамос, Бензема та Каземіро / BBC

Серхіо Рамос та Карім Бензема сконфузились під час виконання пенальті в матчі 36-го туру Ла Ліги проти Вільяреала.

29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
 
Вісенте Іборра 84’
29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
84’ Вісенте Іборра

Серхіо Рамос та Карім Бензема вирішили оригінально розіграти пенальті, проте їхній задум зазнав фіаско.

"Це наша черга": Рамос шокував горою м'язів перед вирішальним матчем Реала

Француз вбіг до штрафного майданчика ще до того, як Рамос торкнувся м'яча. Тож попри точний удар Каріма, 11-метровий довелось перебивати (якби француз промахнувся – було б призначено удар від воріт). Вдруге до позначки підійшов вже сам Бензема та впевнено реалізував вирок арбітра.

Цікаво, що у 2016 році подібний трюк вдало провернули Мессі та Суарес – перший відкотив м'яча, а уругваєць увігнав його в сітку воріт Сельти.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

blog_ava
Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ – як це було
16 липня
8497
Теги
Іспанія футбольні курйози Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Реал Мадрид - Вільяреал Карім Карім Бензема
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
6
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук