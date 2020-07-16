Рамос і Бензема епічно зганьбилися при виконанні пенальті, намагаючись повторити трюк Мессі та Суареса

Серхіо Рамос та Карім Бензема сконфузились під час виконання пенальті в матчі 36-го туру Ла Ліги проти Вільяреала.

Серхіо Рамос та Карім Бензема вирішили оригінально розіграти пенальті, проте їхній задум зазнав фіаско.

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Француз вбіг до штрафного майданчика ще до того, як Рамос торкнувся м'яча. Тож попри точний удар Каріма, 11-метровий довелось перебивати (якби француз промахнувся – було б призначено удар від воріт). Вдруге до позначки підійшов вже сам Бензема та впевнено реалізував вирок арбітра.

Цікаво, що у 2016 році подібний трюк вдало провернули Мессі та Суарес – перший відкотив м'яча, а уругваєць увігнав його в сітку воріт Сельти.

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