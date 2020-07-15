"Это наша очередь": Рамос шокировал горой мышц перед решающим матчем Реала

Капитан Реала решительно настроен добыть чемпионский титул в поединке с Вильярреалом в рамках 37-го тура Примеры.

Напомним, в случае победы над Вильярреалом подопечные Зидана досрочно станут сильнейшей командой Испании. Поединок начнется 16 июля в 22:00 по Киеву.

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Капитан Реала серьезно настроен прервать гегемонию Барселоны и вернуть чемпионство в столицу. "Это наша очередь. Вперед, Мадрид", – написал Рамос в Instagram. Судя по фото, 34-летний Рамос находится в отличных физических кондициях.

Заметим, в последний раз Реал становился чемпионом Испании в 2017 году. Что касается Рамоса, то в текущем сезоне капитан "сливочных" провел 42 поединка, в которых забил 12 голов.

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