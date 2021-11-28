Рамос дебютирует за ПСЖ в поединке против Сент-Этьена – Почеттино доверил испанцу место в старте
28 ноября 13:58 - Читати українською
Испанский защитник Серхио Рамос наконец-то сможет помочь своей новой команде.
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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино определился со стартовым составом на матч 15-го тура чемпионата Франции.
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Среди неожиданностей можно отметить долгожданный дебют Серхио Рамоса, который с момента переезда в Париж залечивал свою травму. Легенда Реала сыграет с первых минут поединка.
После 14 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков.
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