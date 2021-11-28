Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино определился со стартовым составом на матч 15-го тура чемпионата Франции.

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Среди неожиданностей можно отметить долгожданный дебют Серхио Рамоса, который с момента переезда в Париж залечивал свою травму. Легенда Реала сыграет с первых минут поединка.

После 14 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков.

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