Пятая еврокубковая неделя превратилась в сплошной кошмар для Украины. Динамо проиграло немотивированной Баварии, Шахтер в ключевом матче уступил Интеру, а Заря разгромно влетела Роме. Как следствие – ноль очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

Конкуренты воспользовались таким провалом. Австрия (победа ЛАСК), Шотландия (победа Рейнджерс) и даже Россия (победа Спартака и ничья Зенита) увеличили отрыв от Украины на 0,6-0,8 балла.

Украина осталась на 11 месте в рейтинге и точно не поднимется выше. А вот упасть ниже может. Впервые за 14 лет весной в еврокубках не будет ни одного украинского клуба. Наш сезонный багаж – 3,8 балла – худший за те же 14 лет. Максимум в последнем туре мы можем заработать 1,2 балла (если Динамо переигрывает Бенфику, Шахтер одолеет Шериф, а Заря справится с Буде-Глимтом).

А конкуренты гарантировали себе плей-офф еврокубков и продолжат наживать очки. Шотландия сохранила двух представителей, Австрия, Россия, Бельгия и Сербия будут иметь не менее одной команды, а в последнем туре могут увеличить представительство. Даже Швейцария, Греция и Турция точно будут представлены в плей-офф еврокубков.

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Украина с огромной вероятностью потеряет 11 строчку в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. А это значит, что и в сезоне-2023/24 чемпион УПЛ напрямую не попадет в групповой этап Лиги чемпионов. Сербия (1,525 балла отставания) и Бельгия (1,6 балла отставания) легко могут обойти нас весной.

В перспективе ситуация может развиться еще хуже. До конца этого сезона нас не выкинут из топ-15, имеем солидный гандикап – 5,5. Но дальше у Украины отпадает неплохой сезон-2017/18 (8 пунктов). Теряем больше всех среди конкурентов, отрыв от 16 места уже сейчас сокращается до трех пунктов. А впереди еще плей-офф, где соперники получат бонусные баллы.

Что такое 16-е место в таблице коэффициентов УЕФА? Это потеря второй команды в Лиге чемпионов – только чемпион страны играет в ЛЧ, к тому же должен проходить три раунда квалификации. И представительство в еврокубках в целом уменьшается до 4 команд. Этого нельзя допустить ни при каких условиях.