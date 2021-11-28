Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно визначився зі стартовим складом на матч 15-го туру чемпіонату Франції.

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Серед несподіванок можна відзначити довгоочікуваний дебют Серхіо Рамоса, який з моменту переїзду до Парижа заліковував свою травму. Легенда Реала зіграє з перших хвилин поєдинку.

Після 14-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 11 очок.

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