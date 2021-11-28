Рамос дебютує за ПСЖ у поєдинку проти Сент-Етьєна – Почеттіно довірив іспанцю місце у старті
28 листопада 13:58 - Читать на русском
Іспанський захисник Серхіо Рамос нарешті зможе допомогти своїй новій команді.
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Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно визначився зі стартовим складом на матч 15-го туру чемпіонату Франції.
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Серед несподіванок можна відзначити довгоочікуваний дебют Серхіо Рамоса, який з моменту переїзду до Парижа заліковував свою травму. Легенда Реала зіграє з перших хвилин поєдинку.
Після 14-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 11 очок.
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