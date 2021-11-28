"Топ-команды не позволяют, чтобы все нападающие оставались впереди при обороне, какими бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они не обладали. Чтобы выигрывать большие трофеи, нельзя позволять такому происходить. Неважно, игрок ты или тренер, — ты должен требовать от людей большего.

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Потому я считаю, что ПСЖ не может выиграть Лигу чемпионов. Люди из года в год говорили, что ПСЖ ее выиграет, я никогда на них не ставил.

Ни у одного из этой троицы вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой. Они не оказывают никакого влияния при игре в обороне, а при игре против сильных соперников нельзя обороняться в таком численном меньшинстве", – цитирует Оуэна Talksport.

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Напомним, ПСЖ досрочно гарантировал себе плей-офф ЛЧ, но парижане заняли лишь второе место в группе, уступив Ман Сити.

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