Форвард Динамо Эрик Рамирес попал в сферу интересов хихонского Спортинга, сообщает El Comercio.

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Испанский клуб рассматривает возможность подписания нападающего сборной Венеуэлы с целью усиления атакующего звена. Однако, Рамирес – лишь один из вариантов для "красно-белых". К слову, в составе Спортинга выступают два украинца – Василий Кравец и Богдан Милованов.

Напомним, в текущем сезоне Рамирес провел за Динамо 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В настоящее время форвард находится в лагере сборной Венесуэлы – игрок самовольно уехал в расположение национальной команды, сознательно пропустив первый сбор Динамо в Испании. Президент "бело-синих" уже анонсировал серьезный разговор с опальным форвардом. Контракт Рамиреса с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Спортинг после 25-ти туров занимает во втором по силе испанском дивизионе 12-е место, имея в своем активе 32 очка.

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