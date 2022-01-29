Главный тренер Динамо Мирча Луческу согласился отпустить Владислав Супрягу в Сампдорию, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Сампдория перехватила Супрягу в последний момент, у украинца уже был согласованный трансфер в другой клуб, – журналист

По информации источника, окончательное решение по трансферу украинца в клуб Серии А еще не принято – его следует ожидать не раньше понедельника.

Напомним, сегодня появилась информация о переходе Супряги в Сампдорию: "моряки" хотят арендовать украинца сроком на 18 месяцев с правом выкупа. Ранее СМИ уверяли, что следующим клубом украинца станет Базель.

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