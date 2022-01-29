Луческу дал добро на переход Супряги в Сампдорию, – источник
Владислав Супряга получил зеленый свет на трансфер в чемпионат Италии.
Главный тренер Динамо Мирча Луческу согласился отпустить Владислав Супрягу в Сампдорию, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Сампдория перехватила Супрягу в последний момент, у украинца уже был согласованный трансфер в другой клуб, – журналист
По информации источника, окончательное решение по трансферу украинца в клуб Серии А еще не принято – его следует ожидать не раньше понедельника.
Напомним, сегодня появилась информация о переходе Супряги в Сампдорию: "моряки" хотят арендовать украинца сроком на 18 месяцев с правом выкупа. Ранее СМИ уверяли, что следующим клубом украинца станет Базель.
Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної