Форвард Динамо Ерік Рамірес потрапив у сферу інтересів хіхонського Спортінга, повідомляє El Comercio.

Луческу дав добро на перехід Супряги в Сампдорію, – джерело

Іспанський клуб розглядає можливість підписання нападника збірної Венеуели з метою підсилення атакувальної ланки. Однак, Рамірес – лише один з варіантів для "червоно-білих". До слова, у складі Спортінга виступають два українці – Василь Кравець та Богдан Мілованов.

Нагадаємо, у поточному сезоні Рамірес провів за Динамо 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Нині форвард перебуває у таборі збірної Венесуели – гравець самовільно поїхав у розташування національної команди, свідомо пропустивши перший збір Динамо в Іспанії. Президент "біло-синіх" вже анонсував серйозну розмову з опальним форвардом. Контракт Раміреса з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Спортінг після 25-ти турів посідає у другому за силою іспанському дивізіоні 12-ту сходинку, маючи у своєму активі 32 очки.

Венесуела у більшості розгромила Болівію – Рамірес став жертвою одноклубника Миколенка: відбір ЧС-2022