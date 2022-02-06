"Оружейники" минимально одолели "красно-белых" в матче второго по силе дивизиона Испании. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 26-й тур

Спортинг Хихон – Эйбар – 0:1

Гол: Корпас, 20

"Важно, чтобы я много забивал": Рамирес прокомментировал свой переход в Спортинг

Спортинг на собственном поле минимально уступил Эйбару. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине первого тайма. Новичок хихонцев Эрик Рамирес, недавно перебравшийся в Сегунду из Динамо, появился на поле после перерыва и имел больше 25 минут, чтобы спасти хотя бы ничью. Было не суждено. В составе Спортинга весь матч отыграл украинский защитник Василий Кравец. Богдан Милованов остался в запасе.

Форвард гостей Фран Соль, также принадлежащий Динамо, весь матч грел скамью запасных. Зато помог своей команде удержать победу вышедший через две минуты после Рамиреса экс-форвард Карпат и Шахтера Густаво Бланко Лещук.

После 26-ти туров Спортинг в турнирной таблице Сегунды идет 13-м, имея в своем активе 32 очка, Эйбар с 52 пунктами – первый.

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