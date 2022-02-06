"Зброярі" мінімально здолали "червоно-білих" у матчі другого за силою дивізіону Іспанії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 26-й тур

Спортінг Хіхон – Ейбар – 0:1

Гол: Корпас, 20

"Важливо, щоб я багато забивав": Рамірес прокоментував свій перехід у Спортінг

Спортінг на власному полі мінімально поступився Ейбару. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму. Новачок хіхонців Ерік Рамірес, який нещодавно перебрався у Сегунду з Динамо, з'явився на полі по перерві і мав більше 25 хвилин, аби врятувати бодай нічию. Не судилося. У складі Спортінга весь матч відіграв український захисник Василь Кравець. Натомість Богдан Мілованов залишився у запасі.

Форвард гостей Фран Соль, який також належить Динамо, увесь матч грів лаву запасних. Натомість допоміг своїй команді втримати перемогу екс-форвард Карпат і Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який вийшов через дві хвилини після Раміреса.

Після 26-ти турів Спортінг у турнірній таблиці Сегунди йде 13-м, маючи у своєму активі 32 очки, Ейбар з 52-ма пунктами – перший.

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