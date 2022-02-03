Нападающий Динамо Эрик Рамирес, который будет на правах аренды выступать за хихонцев, поделился эмоциями от трансфера.

"Важно, чтобы команда побеждала, а я забивал много голов. Это то, что нам нужно больше всего. Я очень взволнован этим этапом в новом клубе.

"Не можем дождаться встречи": Рамирес прибыл в хихонский Спортинг

У меня есть четкая цель. Надеюсь внести свой вклад в ее достижение. Уверен, что мы можем двигаться вперед. В последнее время я добился прогресса. Теперь у меня есть возможность, которой я хочу воспользоваться наилучшим образом", – цитирует Рамиреса Lne.es.

Напомним, Эрик будет выступать за Спортинг до конца сезона 2021/22, однако испанский клуб имеет опцию выкупа контракта игрока.

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