Легенда Барселоны Иван Ракитич больше не примеряет клетчатую форму своей национальной команды.

Хавбек Севильи Иван Ракитич решил прекратить выступления за сборную Хорватии, сообщает официальный сайт местной федерации.

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За свою карьеру в национальной команде Иван провел 106 матчей, в которых отметился 15 голами. Стоит отметить, что у хавбека есть серебряная медаль ЧМ-2018 (в финале хорваты уступили Франции 2:4).

Напомним, летом Ракитич покинул лагерь Барселоны и присоединился к Севильи. В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 31 поединок, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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