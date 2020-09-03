"Я приехал в команду победителей. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Я не просто так приехал, я знаю, что такое играть в чемпионской команде.

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Следующий шаг – успешное выступление в Ла Лиге и Лиге чемпионов. С нетерпением жду начала сезона. Я вернулся, чтобы продолжать творить историю еще много лет", – цитирует Ракитича официальный сайт Севильи.

Напомним, андалусийцы заплатили Барсе за 32-летнего хорвата 1,5 млн евро, еще 9 млн предусмотрены бонусами.

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