Легенда Барселони Іван Ракітіч більше не приміряє картату форму своєї національної команди.

Хавбек Севільї Іван Ракітіч вирішив припинити виступи за збірну Хорватії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Ракітіч пояснив причини свого повернення у Севілью

За свою кар'єру у національній команді Іван провів 106 матчів, в яких відзначився 15 голами. Варто відзначити, що у хавбека є срібна медаль ЧС-2018 (у фіналі хорвати поступились Франції 2:4).

Нагадаємо, влітку Ракітіч покинув табір Барселони та приєднався до Севільї. У минулому сезоні Ла Ліги гравець провів 31 поєдинок, в яких відзначився голом та трьома асистами.

Ярмоленко та зіркова Ко – тягар, дебют мрії у Пірло, нульовий Реал, або Коли 20 млн ефективніші за 200 – огляд вікенду