Ракитич: Коноплянка сам должен понять, что нужно было делать, чтобы проявить себя в европейских клубах

Хавбек Барселоны Иван Ракитич поделился своим мнением об украинских футболистах, которых знает.

"Знаю многих украинских футболистов, ведь играл против них. Коноплянка защищал цвета моих бывших клубов Шальке и Севильи. Футбол в Германии и Испании очень отличается. Каждая команда имеет свои особенности.

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Коноплянка сам должен понять, что ему нужно было делать, чтобы проявить себя наилучшим образом в этих клубах.

Также я знаю Ракицкого. Из предыдущего поколения – Воронина, Шевченко. У вас было много сильных футболистов. Также отмечу Пятова. У украинцев менталитет людей, которые никогда не сдаются", – сказал Ракитич в интервью Бомбардир.

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