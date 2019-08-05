Ракітіч: Коноплянка сам повинен зрозуміти, що потрібно було робити, аби проявити себе в європейських клубах

Хавбек Барселони Іван Ракітіч поділився своєю думкою про українських футболістів, яких знає.
"Знаю багатьох українських футболістів, адже грав проти них. Коноплянка захищав кольори моїх колишніх клубів Шальке і Севільї. Футбол в Німеччині та Іспанії дуже відрізняється. Кожна команда має свої особливості.
Коноплянка сам повинен зрозуміти, що йому потрібно було робити, щоб проявити себе найкращим чином в цих клубах.
Також я знаю Ракицького. З попереднього покоління – Вороніна, Шевченка. У вас було багато сильних футболістів. Також відзначу Пятова. В українців менталітет людей, які ніколи не здаються", – сказав Ракітіч в інтерв'ю Бомбардир.