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Ракітіч: Коноплянка сам повинен зрозуміти, що потрібно було робити, аби проявити себе в європейських клубах

21:05 303 Читать на русском
Ракітіч: Коноплянка сам повинен зрозуміти, що потрібно було робити, аби проявити себе в європейських клубах
Коноплянка та Ракітіч

Хавбек Барселони Іван Ракітіч поділився своєю думкою про українських футболістів, яких знає.

"Знаю багатьох українських футболістів, адже грав проти них. Коноплянка захищав кольори моїх колишніх клубів Шальке і Севільї. Футбол в Німеччині та Іспанії дуже відрізняється. Кожна команда має свої особливості.

Коноплянка все ще може перейти в Бешикташ, – віце-президент турецького клубу

Коноплянка сам повинен зрозуміти, що йому потрібно було робити, щоб проявити себе найкращим чином в цих клубах.

Також я знаю Ракицького. З попереднього покоління – Вороніна, Шевченка. У вас було багато сильних футболістів. Також відзначу Пятова. В українців менталітет людей, які ніколи не здаються", – сказав Ракітіч в інтерв'ю Бомбардир.

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