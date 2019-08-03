Коноплянка все еще может перейти в Бешикташ, – вице-президент турецкого клуба

Вице-президент Бешикташа Сердар Адали прокомментировал возможный переход Евгения Коноплянки в его команду.

"Коноплянка – техничный игрок, много команд хотели бы видеть его у себя. Что будет дальше, как решится финансовый вопрос – мы узнаем в ближайшее время.

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Я думаю, что он уже сказал Шальке, что хочет перейти в Бешикташ. Посмотрим, сможем ли мы его подписать. Очень важны детали соглашения, мы не можем нарушать финансовый фэйр-плей.

Конечно, вероятность трансфера Коноплянки существует. Есть определенные моменты, которые должны быть в приоритете, но мы хотим завершить этот переход", – цитирует вице-президента Бешикташа SporX.

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