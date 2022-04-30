Суперагент Мино Райола проиграл борьбу за свою жизнь в возрасте 54 лет.

О смерти итальянца с нидерландским паспортом сообщали еще два дня назад, однако в соцсетях самого агента появлялось опровержение. В этот раз трагическую новость опубликовала семья Райолы, который представлял интересы Холанда, Погба, Ибрагимовича и других суперзвезд футбола.

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"В бесконечной печали мы разделяем смерть самого заботливого и удивительного футбольного агента, который когда-то был. Мино боролся до конца с той же силой, с которой он вкладывался в переговоры, чтобы защитить наших игроков. Как и всегда, Мино вызывал у нас гордость, хотя не осознавал это.

Мино коснулся многих жизней своей работой и написал новый раздел истории современного футбола. Его присутствия всегда нам будет не хватать. Миссия Мино по превращению футбола в лучшее место для игроков будет продолжена с той же страстью.

Спасибо всем за огромное сочувствие и поддержку в эти трудные времена. Также просим уважать конфиденциальность друзей и семьи в это время скорби", – говорится в письме от имени семьи Райолы.

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