О смерти 54-летнего агента информировала Marca и еще ряд авторитетных источников. Впрочем, позже появились сообщения с опровержениями.

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Хосе Фортес Родригес, правая рука Райолы, в комментарии NOS заявил, что нидерландец действительно в очень тяжелом состоянии, но не мертв. То же самое утверждает и немецкий инсайдер Кристиан Фальк со ссылкой на клиента Райолы: "Это фейк".

Окончательно добил слухи сам Райола, написав в Twitter: "Текущее мое состояние здоровья для тех, кто интересуется: взбешен, что меня убивают второй раз за 4 последних месяца. Кажется, я еще способен воскресать".

Напомним, еще в январе агент был госпитализирован из-за проблем с легкими. Информация о его состоянии постоянно менялась, но публично он нигде не появлялся. Райола начал деятельность агента в конце 1980-х. Через его компанию проходили звезды первой величины, среди которых сейчас выделяются Златан Ибрагимович, Поль Погба и Эрлинг Холланд.

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