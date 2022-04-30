Суперагент Міно Райола таки програв боротьбу за своє життя у віці 54 років.

Про смерть італійця з нідерландським паспортом повідомляли ще 2 дні тому, однак у соцмережах самого агента з'являлося спростування. Цього разу трагічну новину опублікувала родина Райоли, який представляв інтереси Холанда, Погба, Ібрагімовіча та інших суперзірок футболу.

Міно Райола: від продажу піци до агента Ібрагімовіча, Погба і Доннарумми – хитрий геній, який відважився обізвати Златана і не хотів заходити в Україну

"У нескінченній печалі ми розділяємо смерть найдбайливішого і найдивовижнішого футбольного агента, який колись був. Міно боровся до кінця з тією самою силою, з якою він вкладався в переговори, щоб захистити наших гравців. Як і завжди, Міно викликав у нас гордість, хоча не усвідомлював цього.

Міно торкнувся багатьох життів своєю роботою та написав новий розділ в історії сучасного футболу. Його присутності завжди нам не вистачатиме. Місія Міно з перетворення футболу на краще місце для гравців буде продовжена з тією ж пристрастю.

Дякуємо усім за величезне співчуття і підтримку упродовж цих важких часів. Також просимо поважати приватність друзів та родини у цей час скорботи", – йдеться у листі від імені родини Райоли.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій