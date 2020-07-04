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Райола нашел для Балотелли клуб за океаном

00:41 - Читати українською
Райола нашел для Балотелли клуб за океаном
Райола нашел для Балотелли клуб за океаном / LaPresse

Скандальный форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в Латинской Америке.

Итальянский форвард может оказаться в аргентинской Суперлиге, сообщает TyC Sports.

Балотелли стоит повесить бутсы на гвоздь, – агент

Одиозный посредник Мино Райола предложил услуги Балотелли Бока Хуниорс. Этап карьеры нападающего в Брешии завершился скандалом – "ласточки" решили разорвать контракт с 29-летним воспитанником миланского Интера из-за игнорирования тренировок. Сам Балотелли планирует судиться с бывшим клубом из-за односторонних действий Брешии.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей.

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Трансферы Мир Марио Марио Балотелли Мино Райола Чемпионат Аргентины Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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