Райола нашел для Балотелли клуб за океаном / LaPresse

Скандальный форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в Латинской Америке.

Итальянский форвард может оказаться в аргентинской Суперлиге, сообщает TyC Sports.

Балотелли стоит повесить бутсы на гвоздь, – агент

Одиозный посредник Мино Райола предложил услуги Балотелли Бока Хуниорс. Этап карьеры нападающего в Брешии завершился скандалом – "ласточки" решили разорвать контракт с 29-летним воспитанником миланского Интера из-за игнорирования тренировок. Сам Балотелли планирует судиться с бывшим клубом из-за односторонних действий Брешии.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей.

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