Райола знайшов для Балотеллі клуб за океаном / LaPresse

Скандальний форвард Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру в Латинській Америці.

Італійський форвард може опинитися в аргентинській Суперлізі, повідомляє TyC Sports.

Балотеллі варто повісити бутси на цвях, – агент

Одіозний посередник Міно Райола запропонував послуги Балотеллі Бока Хуніорс. Етап кар'єри нападника в Брешії завершився скандалом – "ластівки" вирішили розірвати контракт із 29-річним вихованцем міланського Інтера через ігнорування тренувань. Сам Балотеллі планує судитись з колишнім клубом через односторонні дії Брешії.

У нинішньому сезоні Маріо Балотеллі провів 19 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів.

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