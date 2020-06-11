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Балотелли стоит повесить бутсы на гвоздь, – агент

11:24 33 Читати українською
Балотелли стоит повесить бутсы на гвоздь, – агент
Марио Балотелли / Фото из открытых источников

Итальянский агент Фурио Валькареджи не видит никаких перспектив в будущем скандального форварда Марио Балотелли.

"В прошлом сезоне я бы еще подписал Балотелли, но на данный момент ситуация такова, что ему лучше закончить с футболом.

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Думаю, его агенту Мино Райоле стоит взять на себя часть ответственности, поскольку он должен был помочь Балотелли. Вместо этого он представляет его как великого чемпиона, а результаты Марио просто разочаровывают", – сказал Валькареджи для TMW Radio.

Балотелли нынешний сезон Серии А провел в составе Брешии, сыграл в 19-ти матчах и отметился 5-ю голами.

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Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Италия Мино Райола
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