Балотелли стоит повесить бутсы на гвоздь, – агент

Итальянский агент Фурио Валькареджи не видит никаких перспектив в будущем скандального форварда Марио Балотелли.

"В прошлом сезоне я бы еще подписал Балотелли, но на данный момент ситуация такова, что ему лучше закончить с футболом.

Балотелли не пустили на тренировку Брешии

Думаю, его агенту Мино Райоле стоит взять на себя часть ответственности, поскольку он должен был помочь Балотелли. Вместо этого он представляет его как великого чемпиона, а результаты Марио просто разочаровывают", – сказал Валькареджи для TMW Radio.

Балотелли нынешний сезон Серии А провел в составе Брешии, сыграл в 19-ти матчах и отметился 5-ю голами.

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