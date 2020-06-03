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Балотелли планирует судиться с бывшим клубом

21:05 19 Читати українською
Балотелли планирует судиться с бывшим клубом
Марио Балотелли / Фото ФК Брешия

Итальянский нападающий Марио Балотелли имеет финансовые претензии к Брешии.

Итальянская Брешия досрочно разорвала контракт со скандальным нападающим Марио Балотелли, но стороны продолжают общаться через юристов, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

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Марио требует от бывшего клуба финансовую компенсацию за разрыв соглашения, в свою очередь Брешия отказывается платить форварду. Игрок намерен обратиться в суд.

В нынешнем сезоне Серии А Балотелли провел 19 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

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Теги
Италия Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия
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