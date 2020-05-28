Его убили за велосипед: Дмитрий Джулай – о гениальном Тринче

Подкаст знаменитого украинского комментатора, который никого не оставит равнодушным.

Его сердце остановилось 8 мая этого года.

После нападения неизвестных подлецов, которые хотели отобрать велосипед у 74-летнего Томаса Карловича, больше известного как Тринче, он так и не выбрался из комы.

Карлович был легендой аргентинского футбола. Он презирал тренировки, но своими действиями поражал сердца местных болельщиков. По словам таких культовых фигур, как Диего Марадона, Хосе Пекерман, Луис Сезар Менотти, Тринче был одним из лучших игроков в истории аргентинского футбола, игра которого чрезвычайно увлекала их.

За свою карьеру Тринче успел примерить футболки нескольких аргентинских команд, среди которых Сентраль Кордоба и его родной Росарио Сентраль.

"КарловІч"... Багато хто казав і каже "КарлОвіч". У Хорватії, звідки родом його батько, напевно казали "КАрловіч". Але його насамперед знали, як "Трінче". Це прізвисько він отримав у дитинстві – вже й не згадаєш, від кого", – начинает свой рассказ Джулай...

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