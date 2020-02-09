Райо Вальекано – Овьедо: стартовые составы на поединок с участием Лунина – украинец снова в старте

Овьедо Андрея Лунина в рамках 27-го тура Сегунды гостит у Райо Вальекано. Стартовые составы команд – в этой новости.

Матч Райо Вальекано – Овьедо начнется в 19:15 по киевскому времени. Наставники обеих команд уже определились с основами на важный поединок.

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Украинец Андрей Лунин в пятый раз подряд выйдет в старте "синих" в Сегунде. Овьедо нужно побеждать, чтобы подняться из зоны вылета. Зато Райо Вальекано пока чувствует себя спокойно. Команда из испанской столицы в данный момент занимает 12-е место и опережает зону вылета на 6 очков.

Стартовые составы команд:

Райо Вальекано:

Овьедо:

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