Райо Вальєкано – Ов'єдо: стартові склади на поєдинок за участі Луніна – українець знову в старті

Райо Вальєкано – Ов'єдо: стартові склади на поєдинок за участі Луніна

Ов'єдо Андрія Луніна в рамках 27-го туру Сегунди гостює у Райо Вальєкано. Стартові склади команд – у цій новині.

Матч Райо Вальєкано – Ов'єдо розпочнеться о 19:15 за київським часом. Керманичі обох команд уже визначились із основами на важливий поєдинок.

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Українець Андрій Лунін вп'яте поспіль вийде в старті "синіх" у Сегунді. Ов'єдо потрібно перемагати, щоб піднятися із зони вильоту. Натомість Райо Вальєкано поки почувається спокійно. Команда з іспанської столиці наразі посідає 12-те місце та випереджає зону вильоту на 6 очок.

Стартові склади команд:

Райо Вальєкано:

Ов'єдо:

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