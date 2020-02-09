Спасение команды Зозули в видеообзоре матча Альбасете – Понферрадина – 1:1

Альбасете Зозули спас ничью на последних минутах матча 27-го тура Сегунды против Понферрадины. Смотрите видео голов и обзор матча Альбасете – Понферрадина.

Испания. Сегунда, 27 тур

Альбасете – Понферрадина – 1:1

Голы: Фустер, 90+4 – Юри, 21 (пен)

Альбасете пропустил первым – Надаль сфолил в штрафной, а Юри реализовал пенальти. Команда Зозули имела гораздо больше моментов, однако забить удалось лишь однажды – Фустер спас команду аж на 4 компенсированной минуте.

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Таким образом, Альбасете временно покинул зону вылета, набрав 29 очков, Понферрадина с 36 пунктами осталась девятой.