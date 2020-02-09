Альбасете продолжил ужасную серию – Зозуля не забил, экс-тренер Кравца почти провалил премьеру

Альбасете не удалось победить дома Понферрадину в матче 27 тура Сегунды (1: 1). Команда Зозули спасается, но продолжает свободное падение.

Испания. Сегунда, 27 тур

Альбасете – Понферрадина – 1:1

Голы: Юри, 21 (пен) – Фустер, 90+4

Альбасете вышел на поле Карлос Бельмонте с единственной целью – прервать ужасную серию без побед в Сегунде, которая насчитывала 13 поединков, и выбраться из опасной зоны. После поражения от Овьедо "механический сыр" скатился на 19-ю позицию. Столько же очков имели в своем активе команда Андрея Лунина и Малага, однако обе находились выше по дополнительным показателям. Матч против Поннферрадины (9 место, 35 очков) стал дебютом нового тренера Альбы – Лукаса Алькараса, который уже владел опытом работы с украинцами. Ранее один из самых стабильных представителей тренерского цеха Испании работал с Артемом Кравцом в Гранаде. Роман Зозуля попал в первый стартовый состав астурийского специалиста.

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Альбасете, пытаясь реабилитироваться перед собственными болельщиками, уже за первые пять минут создал несколько опасных моментов. Ион Эрисе стрелял над перекладиной, а Зозуля и Хименес даже организовали взятия ворот, однако гол испанского хавбека был отменен из-за офсайда воспитанника Динамо. Все справедливо – Роман находился значительно ближе к воротам, чем защитники. Удар украинца заблокировали, а потом сфера попала к ногам Альваро, который зря начал праздновать.

Не получив никаких дивидендов за стартовое давление, команда Алькараса, как это часто случалось в нынешнем сезоне, пропустила в свои ворота. Быстрая контратака гостей привела к пенальти. Каче вырвался на свидание с Надалем и был сбит, пробросив сферу мимо голкипера. Рефери сначала зафиксировал офсайд, но VAR восстановил справедливость. Юри исполнил с "отметки", словно железный человек – мощно в верхней от Томеу угол.

После пропущенного мяча Альбасете заметно подсел, отдав инициативу Понферрадине. В действиях хозяев появилась нервозность, логическим следствием которой стало предупреждение для Зозули. Украинец опасно катился под соперника, хотя и не коснулся его ноги. Алькарас также психанул, проведя первую замену уже на 36-й. Хименес уступил место Фустеру – на травму это не похоже. Через несколько минут в эпицентре событий снова оказался Роман. Пытаясь ворваться в штрафную гостей, наш форвард упал в борьбе с соперником. Рефери решил, что Зозуля "рисовал" фол – свободный в другую сторону.

Первые 15 минут второго тайма – неинтересная борьба, много мелких фолов, никаких моментов. Землякам хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского нужно было проявлять храбрость и атаковать, но они никак не могли найти путей к воротам Рене. Альбасете перешел на банальные навесы, которым чаще всего не хватало точности. Более того, на 63-й значительно ближе к своему второму мячу была Понферрадина – Юри Соуза чудом не замкнул прострел с правого края штрафной. А потом погорячился опытный Томеу едва не забросил себе круглого за шиворот.

На 67-й Юри должен был снимать все вопросы относительно победителя. Обокрав защитника Альбасете на линии штрафной, он не сумел переиграть Томеу. Зозуля напомнил о себе ударом головой. Борьба на втором этаже отобрала столько сил в украинца, что Рене без проблем зафиксировал сферу, которая медленно двигалась в направлении ворот. Чего-то более серьезного Альба не создала... до 90+4 минуты! Надаль сильно выбил мяч на чужую половину поля, Акунья выиграл воздух и переправил на Фустера, который расстрелял Рене – 1:1. Перед финальным свистком хозяева могли вырывать победу, однако мяч от головы защитника Понферрадины попал в штангу. Справедливая ничья на Бельмонте, которая позволяет Альбасете временно покинуть зону вылета – 17 место и 29 очков.