Райо Вальекано – Альбасете: скандальный матч с участием Зозули может стать первым в Испании после карантина

Резонансный поединок Райо Вальекано – Альбасете может пройти раньше всех остальных матчей в Испании.

Напомним, матч 20 тура Сегунды Райо Вальекано – Альбасете был остановлен после первого тайма из-за поведения фанатов хозяев, которые выкрикивали обидные вещи в адрес Романа Зозули. В частности, украинского форварда называли нацистом.

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Поединок, который проходил 16 декабря, так и не был доигран, а Райо получил наказание в виде штрафа 18 тысяч евро и частичного закрытия трибуны на следующие два поединка. Заметим, что Альбасете ведет борьбу за выживание – 18 место и 35 очков.

Вполне возможно, что именно матч Райо – Альбасете станет первым в Испании после возобновления соревнований, приостановленных из-за коронавируса. Ожидается, что игра пройдет в понедельник, 9 июня. Существует также вариант проведения поединка на день раньше, информирует AS.

К слову, возобновление Примеры ожидается в середине июня.

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