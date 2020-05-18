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Райо Вальєкано – Альбасете: скандальний матч за участю Зозулі може стати першим в Іспанії після карантину

17:03 202 Читать на русском
Райо Вальєкано – Альбасете: скандальний матч за участю Зозулі може стати першим в Іспанії після карантину
Зозуля в матчі з Райо Вальєкано / ФК Альбасете

Резонансний поєдинок Райо Вальєкано – Альбасете може пройти раніше за всі інші матчі в Іспанії.

Нагадаємо, матч 20 туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений після першого тайму через поведінку фанатів господарів, які вигукували образливі речі на адресу Романа Зозулі. Зокрема, українського форварда називали нацистом.

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Поєдинок, який проходив 16 грудня, так і не був дограний, а Райо отримав покарання у вигляді штрафу 18 тисяч євро та часткового закриття трибуни на наступні два поєдинки. Зауважимо, що Альбасете веде боротьбу за виживання – 18 місце та 35 очок.

Цілком можливо, що саме матч Райо – Альбасете стане першим в Іспанії після поновлення змагань, припинених через коронавірус. Очікується, що гра пройде у понеділок, 9 червня. Існує також варіант проведення поєдинку на день раніше, інформує AS.

До слова, відновлення Прімери очікується в середині червня.

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальєкано Райо Вальєкано Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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