"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але є "компромат"

Роман Зозуля перебуває у епіцентрі так званого "нацистського скандалу", який був штучно вигаданий групою прихильників Райо Вальєкано. "Футбол 24" розповідає про реакцію іспанської преси на продовження дворічного протистояння українця з ультрас мадридського клубу.

Marca: Мовчазний пасажир

Зозуля не зробив жодної офіційної заяви щодо інциденту на Естадіо Вальєкас. Лише декілька коротких фраз на кшталт "зі мною все добре", "дякую за підтримку". Коментар, який захопливо поширювали українські ЗМІ, виявився звичайною вигадкою. Його поширив фейковий паблік, зігравши на популярності радіопрограми Carrusel Deportivo. Схожа обгортка, а начинка зовсім інша. Marca називає українця мовчазним пасажиром. Мовляв, він майже не спілкується з іспанською пресою, але після скандальних подій у Мадриді перевершив самого себе. В автобусі Альбасете панувала особлива атмосфера. Рупор мадридської преси описує перші години після резонансних подій.

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"Це не була нормальна подорож, хоча з боку все виглядало більш-менш звично. Роман Зозуля зайняв місце в задній частині автобуса, члени експедиції жували свіжий салат з бутербродами, шурхотіли рисовими контейнерами. Деякі футболісти слухали спортивні програми національного радіо. Але це – ще не все. Зозуля був менш комунікабельним, ніж зазвичай. Він дякував партнерам за підтримку, взявши на себе роль мимовільного головного героя. Цього разу було помітно значно більше навушників. Радіостанції розповідали про Альбасете, про делікатну та неприємну тему, яка ризикує стати прецедентом в іспанському футболі.

Жодних зупинок. Автобус прибув у пункт призначення о 1:34, футболісти роз'їхались по власних домівках. Зранку – чергове тренування, яке відвідало значно більше журналістів, ніж будь-коли. Роман не працював у загальній групі, як і Арройо та Сусаета. Вони мали справу з легкими пошкодженнями. ЗМІ хотіли почути Зозулю, але отримували вже традиційну відповідь: Зозуля не буде розмовляти. Український нападник виступає перед камерами лише раз на рік, уникаючи запитань про своє минуле. Мовчанка живить його ворогів. Товариський хлопчина, який чудово спілкується іспанською і полюбляє жартувати, стає іншим, коли бачить перед собою мікрофон.

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Він покидав тренувальну базу у своїй улюбленій шапці, ввічливо відповідав на привітання, але не промовив жодного слова на болючу тему. Колеги розповідають про нього чудесні речі, тренери лише хвалять... Ви не знайдете жодної неприємної історії, яка б трапились з ним в Альбасете. Однак, Зозуля завжди перебуває в ореолі таємничості, що не приносить йому жодної користі", – пише видання, закликаючи футболіста не боятись ЗМІ.

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Щотижнева андалусійська газета намагається копати глибше. Тут не роблять гучних висновків на основі двох-трьох фото нападника Альбасете, а шукають корінь проблеми у війні на сході України. "З першої ж хвилини після тріумфу Майдану та незрозумілої втечі тодішнього президента Віктора Януковича російська влада розпочала велику кампанію дезінформації. Вони прагнуть наліпити на Україну штампи "державного перевороту" та "нацизму" серед нових керівників держави, призначених демократично обраним парламентом, – зазначає автор матеріалу Рафаель Муньєко. – Ця пропаганда мала на меті виправдати анексію Криму, якому начебто загрожували ультраправі формування. Насправді ж вони ніколи не з'являлися на півострові. Так само аргументувалось відправлення на Донбас грошей, людей та військової техніки для підтримки сепаратистів.

Після виборів стало зрозуміло, що неонацистські угруповання є дуже незначними, тому Москва перенаправила ярлик "нацистів" на українську армію в цілому. Клеймо повісили й на форварда Альбасете Романа Зозулю, який допомагає військовим щедрими пожертвами з власної кишені. Намагається покращити становище тих, хто за його ж словами бореться проти "російської агреcії".

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Існує підрозділ з близько 800 добровольців з різних ультранаціоналістичних організацій під назвою "Азовський батальйон". На його прапорі зображений тризуб – той самий, що на українському національному гербі. Зозуля носив футболку з тризубом, як знак любові до своєї країни, але це призвело до образ з боку фанатів Райо Вальєкано, які явно не знають символіки української держави. Зозуля завжди заперечував зв'язки з неонацистськими формуваннями".

AS: Фото з минулого, які компрометують Зозулю

Натомість авторитетний у спортивному просторі Іспанії AS "чіпляється" до окремих світлин Романа Зозулі, які нібито його компрометують. Фото на баскетбольному майданчику з трьома цифрами – одне з найбільш поширених у мережі. Саме ним найчастіше спекулює фанатське угрупування Райо Вальєкано "буканерос", звинувачуючи українця в нацизмі. Мадридська газета вважає аргументи горе-фанів небезпідставними і розшифровує для власних читачів "послання" за спиною у Романа.

"Цими числами намагаються зашифрувати пов'язану з нацистською ідеологією абревіатуру. 18 відповідає "AH" (Адольф Гітлер), 88 – "HH" (Heil Hitler), 14 – "чотирнадцять слів" Девіда Лейна, американського прихильника ідей білого націоналізму. FARE, яка здійснює моніторинг дискримінаційних знаків та символів, видала перед Євро-2016 спеціальний посібник, де аналогічними цифрами позначають присутність крайніх правих", – розповідає журналіст Альберто Сьєрра.

Фото з шарфом, на якому зображений Степан Бандера – ще один привід, щоб запідозрити Романа, вважає AS. "Для одних – це суперечлива постать через зв’язок з Третім Рейхом, для інших – важливий борець за незалежність. Сумнівна фігура", – завершує автор.

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