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Как будут доигрывать чемпионат Испании – насыщенный календарь и матчи в полночь

12:28 136 Читати українською
Как будут доигрывать чемпионат Испании – насыщенный календарь и матчи в полночь
Реал и Барселона определят чемпиона / AS

Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились об условиях доигрывания сезона 2019/20.

Хавьер Тебас и Луис Рубиалес согласовали условия завершения чемпионата Испании, который был приостановлен из-за вспышки COVID-19. Футбол вернется в июне, а матчи будут проходить каждый день. При этом каждая команда получит 72 часа перерыва между поединками, информирует AS.

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Планируется, что игры в менее жарких регионах будут начинаться в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Там, где жара сильнее, матчи запланированы на 23:00 (полночь по Киеву). Руководители испанского футбола вынуждены были позволить даже проведения матчей по понедельникам, против чего активно выступали раньше. В таком случае Примеру успеют доиграть до 29 июля, ведь со 2 августа УЕФА планирует возобновление еврокубкового сезона.

Напомним, сейчас Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Реал отстает на 2 очка.

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Барселона Барселона Испания коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид Хавьер Тебас Королевская испанская футбольная федерация Ла Лига Луис Рубиалес
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