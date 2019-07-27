Рафаилов: Все вопросы УПЛ решаются в одном известном отеле до собрания клубов

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал выдачу аттестата донецкому Олимпику.

"Все голосовали за то, чтобы Олимпик финансировал молодежные команды других клубов. В регламент внесли пункт, что аттестат можно выдавать вопреки решению КДК. Так можно что-угодно переписать.

Рафаилов – о последствиях отказа транслировать матчи на ТК Футбол: Снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

В УПЛ все документы – не документы и перерабатываются в процессе. Как так? Все проголосовали за 12 клубов, а им надо 14. Все решается еще до собрания клубов в одном известном отеле (возможно, отель Опера, где базируется Шахтер – прим. Футбол 24).

Нельзя наказывать один клуб, расследование же никто не довел до конца. Конечно, дима без огня не бывает. Меня удивил момент, когда тренер во время матча ходит и говорит по телефону.

"Там собираются тренеры-неудачники и игроки с низким уровнем развития", – Рафаилов снова прошелся по ТК Футбол

Когда в нашем клубе это происходило – я разбирался. Был такой момент, тренер кричит вышедшему на замену игроку поправить гетры – значит, красная карточка.

У нас сидел оператор и следил за трибунами. Видели момент, когда девушка переходила с одной стороны на другую или меня кофту. Зачем? Я все видел и запретил пускать родителей и все остальных. Играет только U-19", – цитирует Рафаилова FootballHub.